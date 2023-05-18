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Zile'de Sağ Kanadı Kırık Kartal Tedaviye Alındı

Zile'de Sağ Kanadı Kırık Kartal Tedaviye Alındı

Yaşam Haberleri

TOKAT'ın Zile ilçesinde sağ kanadı kırık halde bulunan kartal, tedaviye alındı. Zile ilçesinde yaşayanlar, yerde uçamayan kartal buldu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde, kartalın sağ kanadında kırık tespit etti. Kartal, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde sağ kanadı kırık halde bulunan kartal, tedaviye alındı.

Zile ilçesinde yaşayanlar, yerde uçamayan kartal buldu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde, kartalın sağ kanadında kırık tespit etti. Kartal, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zile Yaşam Haberler

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