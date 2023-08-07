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Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu

Yaşam Haberleri

Siirt'te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı (21) kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş'ın (44) cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulutaş'ın oğlu Münir Ulutaş'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu (2)

Siirt'te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı (21) kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş'ın (44) cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulutaş'ın oğlu Münir Ulutaş'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Siirt Yaşam Haberler

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