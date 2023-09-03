Zihinsel engelli genç, babasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

SİİRT'te girdiği baraj gölü havzasında akıntıya kapılan ve babası İsmail Ulutaş'ın (44) kurtarmak isterken hayatını kaybettiği zihinsel engelli Münir Ulutaş (21), çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak kaldırıldığı hastanede 28 günlük yaşam savaşını kaybetti. Münir Ulutaş, babasının yanına defnedildi.

Olay, 7 Ağustos'ta Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Serinlemek için Botan Çayı'na giren zihinsel engelli Münir Ulutaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Oğlunun çırpınışlarını gören İsmail Ulutaş suya atladı. Münir Ulutaş çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılırken, baba Ulutaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Münir Ulutaş, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yolda kalbi duran ve daha sonra tekrar çalıştırılan Ulutaş, yoğun bakıma alındı. Baba İsmail Ulutaş'ın (44) cansız bedeni, Batman ve Bitlis'ten gelen dalgıç ekiplerin çalışmasıyla, kaybolduğu yerin yakınında bulundu. Ulutaş'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, kent merkezindeki Zeyve Mezarlığında defnedildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Münir Ulutaş, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek babasının yanına defnedildi. (DHA)