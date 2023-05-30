Zihinsel engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığınan kadına devlet sahip çıktı
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Manisa'da kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca, 2 zihinsel engelli çocuğuyla mahalledeki kahvehaneye sığınan Gülnaz Sever'e (48), devlet sahip çıktı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla ulaştıkları aileyi ikna eden ekipler, ilçedeki bir otele yerleştirdi.
İKİ ÇOCUĞUYLA OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Manisa'da kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca, 2 zihinsel engelli çocuğuyla mahalledeki kahvehaneye sığınan Gülnaz Sever'e (48), devlet sahip çıktı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla ulaştıkları aileyi ikna eden ekipler, ilçedeki bir otele yerleştirdi. Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Yaşam