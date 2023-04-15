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Zeytinburnu'nda Yol Vermeme Kavgası

Zeytinburnu'nda Yol Vermeme Kavgası

Yaşam Haberleri

Trafikteki bir otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle Zeytinburnu'nda kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda trafikteki bir otomobil sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çırpıcı Mahallesi Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve şoför arabalarını yolun ortasında bırakıp, inerek tartışmaya deva etti. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girdiği kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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