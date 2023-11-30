Zeytinburnu'nda Tramvayın Alt Bölümünde Kapak Patladı
Zeytinburnu'nda bir tramvayın alt bölümünde bulunan kapak açılarak camı patlattı ve yolcular panik yaşadı.
ZEYTİNBURNU'nda tramvayın alt bölümünde bulunan kapak açılarak önce bariyere sonra cama çarptı. Cam patlarken yolcular panik yaşadı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayda meydana geldi. Zeytinburnu'nda ilerleyen tramvayın, alt bölümünde bulunan muhafaza kapağı açılarak bariyerlere çarptı. Savrulan kapak camı patlattı. Tramvay, Merkezefendi Durağında durdu ve içinde bulunan yolcular tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken panik yaşandı.