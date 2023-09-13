Zeytinburnu'nda trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında Uğur M. idaresindeki otomobil, park halindeki oksijen yüklü tankere çarptı. Kazada sürücü Uğur M. ve araçta bulunan Burak M. yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.