Zeytinburnu'nda Sağanak Nedeniyle Trafikte Güçlük
Zeytinburnu'nda yaşanan sağanak yağış nedeniyle rögarlardan taşan sular, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı. Belediye ekipleri yolun geçici olarak kapatılmasını sağladı ve su tahliye çalışmalarına başladı.
Zeytinburnu'nda sürücüler, sağanak nedeniyle rögarlardan taşan sulardan dolayı trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde gün boyunca yağış etkili olurken Sahil Kennedy Caddesi'ndeki rögarlardan sular taştı. Yan yolun suyla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri geçici olarak yolu trafiğe kapattı.
Ekipler, bazı rögar ve yağmur suyu mazgallarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.
Sürücüler, yoldaki su seviyesinin yüksekliği sebebiyle trafikte ilerlemekte zarlandı.