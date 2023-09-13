Zeytinburnu'nda otomobil oksijen yüklü tankere çarptı

ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun kenarında park halinde bulunan oksijen yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mercimek'in kullandığı 34 CAM 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan oksijen yüklü tankere çarptı. Kazada sürücü Uğur Mercimek ile yanındaki Burak Mercimek otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORDU"

Kazaya tanık olan Kurtuluş Erdal, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyordu. Direk bizim tankere çarptılar, ondan sonra bu hale geldi işte. Aracın içinden 2 yaralı çıkardılar. İkisinin de sağlık durumları iyi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri gerekeni yaptılar" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.