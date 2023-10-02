Zeytinburnu'nda İstinat Duvarı Çöktü, 4 Araçta Hasar Oluştu

Zeytinburnu'nda yaşanan olayda istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar meydana geldi. İşhanı ile bir kargo şirketi binası arasındaki duvar, yağışların ardından çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Hasar alan otomobiller iş makinalarıyla enkaz altından çıkarıldı.

ZEYTİNBURNU'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

Olay Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma sokağında meydana geldi. İşhanı ile bir kargo şirketi binası arasındaki istinat duvarın yağışların ardından bu sabah çöktü.

Yıkılan istinat duvarı, işhanı içindeki tamirhanelere bırakalan 4 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri de iki kepçe ile istinat duvarının daha fazla çökmememesi için önlem aldı. Daha sonra ekipler, hasar alan otomobilleri iş makinalarıyla enkaz altından çıkarttı. İstinat duvarının yaslandığı bir ağaç ise güvenlik amacıyla kesildi. Hasar alan iki otomobilin kendi tamirhanesine bırakıldığını söyleyen Murat Kocabıyık, "Sabah arkadaşlar bize telefon etti. 'duvar yıkıldı araçlar altında kaldı' dediler. Bizde geldik. Duvar altında 4 otomobil kaldı. 2'si bizim tamirhanemize gelmişti. 2'si de komşumuzdu. Yağmurdan dolayı su akıyor, kaç kere uyardık buraya müdaha edin diye dinlemediler" dedi.