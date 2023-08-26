Zeytinburnu'nda İnşaat İşçisi Bodrum Kata Düşerek Hayatını Kaybetti

ZEYTİNBURNU'nda inşaat halindeki binanın boşluğundan bodrum kata düşen 67 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki Yılmaz Mahmut Devrim, inşaatta bekçilik yapan arkadaşının yanına geldi. Bir süre beraber oturduktan sonra inşaat bekçisi devriye atmaya gitti. Tek başına oturmaya devam eden Yılmaz Mahmut Devrim henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın boşluğundan bodrum kata düştü. Devriyeyi bitirip tekrar dönen bekçi arkadaşını göremeyince inşaattan ayrıldığını düşündü. Sabah saatlerinde inşaat bekçisi, bodrum katta arkadaşını hareketsiz yatar halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Devrim'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İnşaatta incelemelerini yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.