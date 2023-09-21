Zeytinburnu'nda Deri Mağazasının Deposunda Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Zeytinburnu'nda bir deri mağazasına ait depoda çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle vatandaşlar üst katlarda mahsur kaldı. Çalışanlar depodaki ürünleri kurtarmak için seferber olurken, üst katlarda mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında binada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda bir deri mağazasına ait depoda çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle vatandaşlar üst katlarda mahsur kaldı. Çalışanlar depodaki ürünleri kurtarmak için seferber olurken, üst katlarda mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında binada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ve deri mağazasına ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören iş yeri çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında iş yeri çalışanları depoda bulunan ürünleri kurtarmak için seferber oldu. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı kaplarken, üst katlarda mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek, depoda duman tahliyesi yapıldı.

İş yeri sahibinin arkadaşı Yaşar Vural, "Aşağıda arkadaşlar mal seçerken oluşan statik elektrikten dolayı yangın çıkmış diye düşünüyoruz. Statik elektrik nedeniyle kumaşlar tutuşuyor. Mahsur kalanlar var, çalışanlar, ablam var. İtfaiye arkadaşlarımız sağ olsun hepsini kurtarıyor. Yaklaşık 150-200 bin lira civarında bir zararımız var" dedi.

Öte yandan yangın esnasında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı anlar dron ile havadan görüntüledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL