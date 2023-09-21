Zeytinburnu'nda Deri Mağazasında Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın giriş katındaki deri kıyafetler satılan mağazada yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışanlar yangın çıkan mağazadaki kürkleri panikle dışarı taşırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gökalp Mahallesi 39. Sokak'taki deri ve kürk kıyafetleri satılan mağazanın bodrum katında bulunan depoda saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada mağaza çalışanları deri kürkleri toplayıp dışarı çıkarak yangından kurtardı. Yoğun duman nedeniyle 4 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiye merdiveniyle pencerelerden alınarak kurtarıldı. En üst katta mahsur kalan bir kadın ve köpeği de itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.