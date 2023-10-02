Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı araçlara hasar verdi
Zeytinburnu'nda bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü. 4 araçta hasar meydana geldi.
Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı, park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerce yapılan çalışmada beton parçaları alındıktan sonra araçlar bölgeden kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki moloz kaldırma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam