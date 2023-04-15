ZEYTİNBURNU'NDA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje ardından da ağaca çarparak takla attı. Kazada sürücü Emirkan Y. yaralanırken yan koltuğundaki Polat Ö. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'ndeki Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECF 690 plakalı otomobilin sürücüsü Emirkan Y., viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Emirkan Y., kullandığı otomobille önce refüje ardından da ağaca çarparak takla attı. Ağacın devrildiği kazada, otomobil sürücüsü Emirkan Y. yaralanırken yan koltukta bulunan Polat Ö. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emirkan Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden yolcu ise morga kaldırıldı. Trafik polislerin incelemesinin ardından otomobil ve devrilen ağaç çekici yardımıyla kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.