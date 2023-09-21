Zeytinburnu'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Zeytinburnu'nda bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, yoğun duman nedeniyle bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve mahsur kalan kişiler merdiven aracıyla tahliye ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.