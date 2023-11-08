Zeytinburnu'nda 3 Katlı Binanın Çatı Katında Çökme Meydana Geldi

ZEYTİNBURNU'nda 3 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Bine tedbir amaçlı olarak boşaltılırken itfaiye ekipleri tarafından kopan parçalar çatı katından alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Telsiz Mahallesi, 723 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın terasının bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, polis, zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çökmenin yaşandığı alandaki kopan parçalar alındı. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, sokak giriş ve çıkışları da geçici olarak kapatıldı. Bina sakinlerinden Mustafa Yaşar, 'Çok büyük bir gürültü duydum. Aşağı indiğimde bir toz bulutu vardı. Deprem oldu zannettik, çocukları alarak aşağı indik dedi.