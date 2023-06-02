Zeytinburnu Belediyesi Çocuklar İçin 'Hoş Geldin Yaz' Etkinliklerine Başladı

Zeytinburnu Belediyesi, çocuklar için düzenlediği 'Hoş Geldin Yaz' etkinliklerinin ilki Yeşiltepe ve Nuripaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliklerde canlı müzik, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli hediyeler yer aldı.

Zeytinburnu Belediyesinin çocuklar için başlattığı "Hoş Geldin Yaz" etkinliklerinin ilki Yeşiltepe ve Nuripaşa Mahallesi'nde düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, "Hoş Geldin Yaz" programının ilki dün Nuripaşa İlkokulu'nda başladı.

Eğlence ve müziğin ön planda olduğu etkinliğin ilk buluşması, Yeşiltepe ve Nuripaşa mahalleleri sakinlerinden yoğun ilgi görürken, programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Canlı müzik, eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra çeşitli hediyeler de çocuklar için hazırlanan sürprizler arasında yer aldı.

İlçede 45 gün boyunca devam edecek "Hoş Geldin Yaz" etkinlikleri, 8 Haziran'da Yenidoğan ve Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda, 15 Haziran'da Seyitnizam ve Merkezefendi Mahallesi Haluk Ündeğer İlkokulu'nda, 22 Haziran'da Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda, 6 Temmuz'da Sümer ve Yeşiltepe Kazımözalp İlkokulu'nda, 13 Temmuz'da Çırpıcı ve Veliefendi Mahallesi Veliefendi İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.