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Zeynep Kurnaz'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi

Zeynep Kurnaz'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Gümüşhane'de hayatını kaybeden Zeynep Kurnaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Malatya'ya getirildi ve Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZEYNEP, TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'de köprü korkuluklarına çarpıp, Harşit Çayı'na düşen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Zeynep Kurnaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Zeynep Kurnaz için öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kurnaz, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Taha AYHAN/MALATYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Yaşam

Gümüşhane Malatya Otopsi Yaşam Haberler

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