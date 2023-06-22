Zeynep Kurnaz'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi

ZEYNEP, TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'de köprü korkuluklarına çarpıp, Harşit Çayı'na düşen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Zeynep Kurnaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Zeynep Kurnaz için öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kurnaz, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Taha AYHAN/MALATYA,