Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'e geri döndü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yıllar önce başrolünde oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'te yeniden gösterime girdi. Zelenskiy devlet başkanı seçilmeden önce Servant of the People (Halkın Hizmetkarı) isimli dizide tesadüf eseri cumhurbaşkanı olan bir tarih öğretmeni rolünü canlandırıyordu.
Netflix, resmi Twitter hesabından, dizinin yeniden yayınlanmaya başlayacağını, "Siz istediniz ve geri döndü" şeklinde duyurdu. Söz konusu dizi, 44 yaşındaki Zelenskiy'nin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, siyasete atılmasına da vesile oldu. Zelenskiy, 2019'da diziyle aynı adı taşıyan Halkın Hizmetkarı partisinden aday olmasının ardından oyların yüzde 70'inden fazlasını alarak devlet başkanı seçilmişti.
Zelenskiy'nin dizisi, Fransız-Alman ortak televizyonu Arte'de 19 Kasım'dan bu yana yayımlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana artan bir ilgi gördüğü belirtilen dizinin haklarını satın alan kanallar arasında İngiltere'deki Channel 4, Yunanistan'daki ANT 1 ve Romanya2daki PRO TV de bulunuyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022