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Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü

Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme sonucu hayatını kaybeden 6 aylık Uraz bebeğin ablası Karya da yaşamını yitirdi. Kardeşler için Ortakent Köyiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirlenme belirtisiyle 3 çocuğuyla hastaneye kaldırılan İnci Sandık'ın emzirdiği 6 aylık oğlu Uraz'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya'da (6) bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uraz ve Karya Sandık için bugün Ortakent Köyiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Alp Sandık, anne İnci Sandık ve yakınları ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Yaşam

Bodrum Muğla Yaşam Haberler

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