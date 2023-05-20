Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan toprağa verildi
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Geçtiğimiz gün Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan(29), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan toprağa verildi
ANKARA - Geçtiğimiz gün Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan(29), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Zafer Partisi Basın Danışmanı ve 28. Dönem Nevşehir Milletvekili Adayı Ceren Gürkan, Ankara'da Etimesgut ilçesi çevre yolunda geçtiğimiz gün meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Gürkan için İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gürkan, Cebeci Asri Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Yaşam