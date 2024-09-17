Yüzüğü Parmağına Sıkışan Genç İçin İtfaiye Seferber Oldu
Yalova'da, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmak isteyen Veysi B., itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Ekipler, yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkarttı.
YALOVA'da, Veysi B.'nin (28) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.
Altınova ilçesinde oturan Veysi B., sağ el parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca, ilçe belediyesinin İtfaiye Amirliği'ne gidip yardım istedi. Görevliler, Veysi B.'nin parmağından çıkartamadığı yüzüğü, spiral makinesiyle zarar vermeden, uzun süren çalışmanın ardından kesip çıkardı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Veysi B., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.