Yüzbinlerce leyleğin göç yolculuğunda uğradığı İstanbul'da gökyüzü leyleklerle doldu. Sürüler halinde birbirleri ile uyumlu bir şekilde dans edercesine uçan kuşların havadan görüntüsü masalsı kareler oluşturdu. İstanbul'da genelde Leylekli Köy olarak da bilinen Sazlıbosna Köyü'nde yuva yaparken kameralara yansıyan leylekler bu kez sürüler haline İstanbul'un farklı ilçelerinde görülebiliyor.

Yüz binlerce leylek İstanbul semalarını süsledi

İSTANBUL - Yüzbinlerce leyleğin göç yolculuğunda uğradığı İstanbul'da gökyüzü leyleklerle doldu. Sürüler halinde birbirleri ile uyumlu bir şekilde dans edercesine uçan kuşların havadan görüntüsü masalsı kareler oluşturdu.

Sonbaharın habercisi olarak bilinen leyleklerin göç yolculuğu başladı. Avrupa ve Balkanlar'da yazı geçiren leyleklerin daha sıcak olan Afrika'ya doğru göç yolculuklarında İstanbul'da görüntülendi. Yüzlerce leyleğin aynı anda dans edercesine uçması Maltepe ve Beylikdüzü semalarında görüntülendi. İstanbul'da genelde Leylekli Köy olarak da bilinen Sazlıbosna Köyü'nde yuva yaparken kameralara yansıyan leylekler bu kez sürüler haline İstanbul'un farklı ilçelerinde görülebiliyor. Göç süresi boyunca şehrin ilçelerinden geçen sürüleri gören vatandaşlar ise o anlar cep telefonları ile kayıt altına alıyor.