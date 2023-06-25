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Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Yaşam Haberleri

Artvin'in Hopa ilçesinde bir iş yerinin balkonunda yuva yapan kuşun yavrularından bir yere düşünce yardımına itfaiye ekipler koştu. İlçeye bağlı Sundura mahallesinde bir iş yerinin balkonunun üst kısmına yuva yapan kuşun yavrularından bir yere düştü. Yavru kuşun düştüğünü görev vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hopa İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yavru kuşu yuvasına koydu. Bu sırada anne kuşun etrafta uçuşması dikkat çekti.

- Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir iş yerinin balkonunda yuva yapan kuşun yavrularından bir yere düşünce yardımına itfaiye ekipler koştu.

İlçeye bağlı Sundura mahallesinde bir iş yerinin balkonunun üst kısmına yuva yapan kuşun yavrularından bir yere düştü. Yavru kuşun düştüğünü görev vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Hopa İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yavru kuşu yuvasına koydu. Bu sırada anne kuşun etrafta uçuşması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Büyük - Yaşam

İtfaiye Artvin Hopa Yaşam Haberler

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