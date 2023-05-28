Yuvadan düşen kuşu fark etti, itfaiye ekiplerine haber verdi

DÜZCE - Düzce'de yuvadan düşen yavru kuşu bulan çocuk, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru kuş yuvasına tekrar konuldu.

Olay Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Atasoy sokak üzerinde oturan Ahmet Vahip Atasoy, evinin bahçesinde yavru kuşu fark etti. Yuvadan düştüğünü tahmin eden çocuk, hemen durumu ailesine bildirip itfaiye ekiplerinin gelmesini istedi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek yavru kuşu yuvasına yerleştirdi. Mutluluğunu anlatan Atasoy, "Düzce itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Bulduğum küçük yavru kuşu yuvasına koydular. Yavru kulun annesi onları ağzı ile besliyor. Çok mutluyum şu anda onları izliyorum. Düzce itfaiyesine tekrardan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.