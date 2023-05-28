Yuvadan düşen kuşu fark eden çocuğun merhameti dikkat çekti

Düzce'de yuvadan düşen yavru kuşu bulan çocuk, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru kuş yuvasına tekrar konuldu.

Olay, Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Atasoy Sokak üzerinde oturan Ahmet Vahip Atasoy, evinin bahçesinde yavru kuşu fark etti. Kuşun yuvadan düştüğünü tahmin eden çocuk, hemen durumu ailesine bildirip itfaiye ekiplerinin gelmesini istedi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek yavru kuşu yuvasına yerleştirdi. Mutluluğunu anlatan Ahmet Vahip, "Düzce itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Bulduğum küçük yavru kuşu yuvasına koydular. Yavru kuşun annesi onları ağzı ile besliyor. Çok mutluyum şu anda onları izliyorum. Düzce itfaiyesine tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE