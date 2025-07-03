Yusuf Ovalı'nın Yavrusu Güvercinle İlgili Duygusal Anları

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Bursa'da ailesinin yanına gelen Yusuf Ovalı, balkonunda bulduğu annesiz yavru güvercini besliyor. Ovalı, duygusal anlarını cep telefonuyla kaydediyor.

BURSA'ya ailesinin yanına gelen Yusuf Ovalı (61), evin balkonunda bulduğu yavru güvercini özenle besliyor. Ankara'da yaşayan Yusuf Ovalı, ziyaret için Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oturan ailesinin yanına geldi. Ovalı, buradaki evin balkonunda yavru güvercin buldu. Yem vererek güvercini besleyen Ovalı'nın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yusuf Ovalı, "Daha önce de yavru güvercini bu şekilde beslemiştim. Ziyaretine geldiğim ailemin balkonunda, annesi olmayan yavru güvercini görünce onu da ağzımla besledim. Burada kaldığım sürece hayvanı her gün bu şekilde yedireceğim" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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