Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek hayatını kaybetti
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek hayatını kaybetti.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Zeybek, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Zeybek'in cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Yaşam