Bursa'da KYK yurdunda yemeklerin kötü çıktığını ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarıldığı iddia eden öğrenciler, bu durumu protesto etmek için eylem yaptı.

Yurtta yemeklerin kötü çıktığını iddia eden öğrenciler eylem yaptı

Yurtta yemeklerin kötü çıktığını iddia eden öğrenciler eylem yaptı

BURSA - Bursa'da KYK yurdunda yemeklerin kötü çıktığını ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarıldığı iddia eden öğrenciler, bu durumu protesto etmek için eylem yaptı.

Süleyman Çelebi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, iddiaya göre yurt odalarının 4 kişiden 6 kişiye çıkarılması, yurda giriş saatleri ve yemeklerin kötü olması sebebiyle protesto eylemi yaptı. Süleyman Çelebi Erkek Yurdu önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak yurt müdürünü çağırdı. Polis ekipleri öğrencileri dinleyerek çözüm üretmeye çalışırken, kalabalık kısa sürede dağıldı.