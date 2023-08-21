Yüreğir Belediyesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı

Yüreğir Belediyesi ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Sokakları solüsyonlu suyla yıkayan ekipler, yeşil alanları temizledi ve kent mobilyalarının bakımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahallelerin temizliği için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.