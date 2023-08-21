Yüreğir Belediyesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı
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Yüreğir Belediyesi ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Sokakları solüsyonlu suyla yıkayan ekipler, yeşil alanları temizledi ve kent mobilyalarının bakımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahallelerin temizliği için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
Yüreğir Belediyesi ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, ilçedeki temizlik çalışmaları Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde devam etti.
Sokakları solüsyonlu suyla yıkayan ekipler, yeşil alanları temizledi, kent mobilyalarının bakımını gerçekleştirdi.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahallelerin temizliği için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Yaşam