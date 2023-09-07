Yüreğir Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Hizmete Açılıyor

Yüreğir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı destekleri ile engelli bireyleri hayata bağlayacak, kültürel, sanat, sportif etkinliklere katılabilecekleri Yüreğir Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Adana'nın en nitelikli engelsiz yaşam merkezini çok yakında Yüreğir'de hizmete sunacağız" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı destekleri ile engelli bireyleri hayata bağlayacak, kültürel, sanat, sportif etkinliklere katılabilecekleri Yüreğir Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'ni hayata geçiriyor. Merkez, mesleki eğitim, hobi, sosyal aktivite çalışmalarına katılmak isteyen, ortopedik, görme, işitme engelli, eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli bireylere ve ailelerine hizmet sunacak. Engelli bireyler merkezde kültürel, sanat ve spor faaliyetlerde bulunarak sosyal hayata katılacak.

Köprülü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde hayata geçirilen merkezde hobi ve mesleki eğitim atölyeleri, müzik ve sanat eğitim atölyeleri, öfke odası, sosyal alan ünitesi, akülü sandalye tamir atölyesi, şarj istasyonu ve engelsiz park yer alacak. Merkezde ayrıca arızalanan ya da kırılan akülü veya aküsüz engelli araçlarının tamir ve bakımları da ücretsiz yapılacak.

Yüreğir Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'ni ziyaret eden Kocaispir, "Engelli bireylerimizin bilimsel, sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyal hayata katılımını sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için hayata geçireceğimiz merkezimiz engelli kardeşlerimiz ve onların ailelerine yönelik üreteceği önemli hizmet potansiyeli ile Yüreğir için son derece önemli bir merkez olacak. Yüreğir'imize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ADANA