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Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yaşam Haberleri

Yurdun batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İsa Toprak - Yaşam

Eskişehir Antalya Burdur Yaşam Haberler

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