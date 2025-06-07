Yunuslar Tekneye Eşlik Etti: Alanya'daki Eğlenceli Anlar

Yunuslar Tekneye Eşlik Etti: Alanya'daki Eğlenceli Anlar
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunusların heyecan verici gösterisini izleyerek keyifli anlar yaşadı. Tatilciler, yunusların tekneyle yarıştığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde tura çıkan turistler bir süre tekneye eşlik eden yunusları ilgiyle izledi.

Alanya Kalesi açıklarında dün öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, tatilciler de bu anları ilgiyle izledi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yolculukta yunusları izleyen turistler o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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