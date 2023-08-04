Yunanistan'da hayvanlara dondurulmuş yiyecek verildi

Yunanistan'da Attika Zooloji Parkı'ndaki hayvanlara, sıcak hava dolayısıyla dondurulmuş yiyecek verildi. Aşırı sıcaklar ve orman yangınları, Yunanistan'daki vahşi yaşamı da etkiledi. Evcil hayvan sahipleri aşırı sıcaklarda hayvanlarına dikkat etmeye çağrıldı.

Yunanistan'da Attika Zooloji Parkı'ndaki hayvanlara, sıcak hava dolayısıyla dondurulmuş yiyecek verildi.

Avrupa'nın güneyinde biyoçeşitliliği de tehdit eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları, Yunanistan'daki vahşi yaşamı da etkiledi.

Rodos'taki orman yangınları nedeniyle yaralanan bir geyik ve birçok kaplumbağaya da ev sahipliği yapan Attika Zooloji Parkı'nın İdarecisi Antonis Balas, popüler evcil hayvan türlerinin çoğunun Kuzey ve Orta Avrupa'daki soğuk iklimlerden geldiğini ifade etti.

Balas, evcil hayvan sahiplerini aşırı sıcaklarda hayvanlarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Hayvanların da sıcaklıklardan insanlar gibi etkilendiğini dile getiren Balas, hayvanların serinleyebilmesi için buzlu yiyeceklerle beslediklerini söyledi.

Balas, bu sayede hayvanların vücut ısısını kontrol etmesine yardımcı olduklarını kaydetti.

Yunanistan'daki yangınlar

Temmuzda Rodos'ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi Ada'dan tahliye edilmişti.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ilk tahminlere göre Rodos Adası'nda başlayan yangında 2 bin 500 hayvanın telef, 50 bin zeytin ağacının da kül olduğu bildirilmişti.