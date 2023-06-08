Yunan ve Türk Kokoreçleri Dünya Lezzetleri Arasında

Zagreb merkezli 'Lezzet Atlası' (Tasteatlas) isimli, yerel lezzetleri değerlendiren platform, sakatat kategorisinde en güzel dünya lezzetlerini sıraladı. Yunan kokorecinin ilk sırada bulunduğu listede, Türk kokoreci dördüncü sırada yer aldı. Kelle paça ve işkembe çorbaları da listedeki diğer Türk lezzetleri arasında sıralandı.

Yunan ve Türk kokoreçleri, yerel lezzetlerin dünya çapında değerlendirildiği platformda farklı yemekler olarak değerlendirmeye alındı.

Zagreb merkezli "Lezzet Atlası" (Tasteatlas) isimli, yerel lezzetleri değerlendiren platform, sakatat kategorisinde en güzel dünya lezzetlerini sıraladı.

Yunan kokorecinin ilk sırada bulunduğu listede, Türk kokoreci dördüncü sırada yer aldı.

Kelle paça ve işkembe çorbaları da listedeki diğer Türk lezzetleri arasında sıralandı.

Türk kokoreci ile "kokoreçi" adıyla anılan Yunan kokorecinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayan platform, Yunanistan'daki kokorece kuzu akciğeri, böbrek, yürek ve karaciğer gibi sakatatların da eklendiğini, Türkiye'dekinde ise sadece bağırsak ve uykuluk bulunduğunu ifade etti.

Kokorecin genellikle Balkan coğrafyasına has, yaygın bir lezzet olduğu belirtildi.