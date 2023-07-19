Yün Yorganlara Talep Azalıyor: Meslek Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yarım asırdır geleneksel yöntemlerle dokuma yapan Murat Sülükoğlu, yün yorganlara eskisi kadar talep gösterilmediğini söyleyerek, "Mesleği yapacak insan yok, çırak yetişmiyor. Bir yün yorgana tüm günümüzü veriyoruz, ama vatandaş vereceği parayı çok görüyor" dedi. Doğa dostu ve sağlık açısından faydalı olduğu düşünülen yün yorganlar, artık eskisi kadar kullanılmıyor. Daha yaygın olarak tercih belirtilen bilinen naylon ve elyaf yorganların zararlı olduğu düşünülürken, tüm yorgan çeşitlerinden daha eski olduğu bilinen yün yorganlar ise genelde koyun tüylerinden elde edilmesi sebebiyle organik olarak kabul ediliyor. Doğma büyüme Sivrihisarlı olan ve yaklaşık 50 yıldır geleneksel yöntemlerle yorgan dokuyan Murat Sülükoğlu, yün yorganlara talep olmaması sebebiyle mesleği bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Çırak yetişmemesi gerekçesiyle de mesleğin bitmeye başladığına dikkat çeken Sülükoğlu, sağlık ve sıhhat için yün yorgan kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yarım asırdır geleneksel yöntemlerle dokuma yapan Murat Sülükoğlu, yün yorganlara eskisi kadar talep gösterilmediğini söyleyerek, "Mesleği yapacak insan yok, çırak yetişmiyor. Bir yün yorgana tüm günümüzü veriyoruz, ama vatandaş vereceği parayı çok görüyor" dedi.

Doğa dostu ve sağlık açısından faydalı olduğu düşünülen yün yorganlar, artık eskisi kadar kullanılmıyor. Daha yaygın olarak tercih belirtilen bilinen naylon ve elyaf yorganların zararlı olduğu düşünülürken, tüm yorgan çeşitlerinden daha eski olduğu bilinen yün yorganlar ise genelde koyun tüylerinden elde edilmesi sebebiyle organik olarak kabul ediliyor. Doğma büyüme Sivrihisarlı olan ve yaklaşık 50 yıldır geleneksel yöntemlerle yorgan dokuyan Murat Sülükoğlu, yün yorganlara talep olmaması sebebiyle mesleği bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Çırak yetişmemesi gerekçesiyle de mesleğin bitmeye başladığına dikkat çeken Sülükoğlu, sağlık ve sıhhat için yün yorgan kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Mesleği yapacak insan yok, çırak yetişmiyor"

Sivrihisar'da yarım asırdır yorgancılık yapan Murat Sülükoğlu, naylon ve elyaf yorganların yapıldığı malzeme sebebiyle sağlıksız olduğunu belirtti. Yün yorganın sağlık açısından daha faydalı olduğunu ancak buna rağmen tercih edilmediğini dile getiren Sülükoğlu, "Sağlık, sıhhat ve sıcaklığından dolayı yün yorgan eskiden daha tercih edilirdi. Şimdiki gençler naylon ve elyaf yorganları tercih ediyorlar. Zaten bu meslek artık bitmek üzere. İşi yapacak çırak falan da yok, en son demler biziz. Ama iş olmadığı için artık biz de bırakmayı düşünüyoruz. Şu an eğlence olsun mahiyetinde yapıyoruz. Elyaf yorgan insanı terletir. Petrol ve naylon gibi bir maddeden yapıldığı için pek sağlıklı değil. Yün her açıdan daha sağlıklıdır. Soğuk bir odada yün yorgana girip yattığınızda 2 dakika sonra sıcacık olursunuz. Şimdi durumun böyle olması bizi üzüyor. Mesleğe ilgi de, yapılan emeğe saygı da kalmadı, artık yorgancılığını yapacak insan da yok, çırak da yetişmiyor. Fazla da bir desteğimiz yok. Aşağı yukarı 10 senedir bu yorgan işi düştü. Bazı zamanlar tekrar canlanma oluyor ama öyle fazla bir faaliyet yok" dedi.

"Bir yün yorgana tüm günümüzü veriyoruz ama vatandaş vereceği parayı çok görüyor"

Yün yorganın yapımıyla ilgili bazı detaylara da değinen Sülükoğlu, bir yorgan dikmek için tüm gün uğraşıldığını söyledi. Vatandaşların ise tüm bu çabaya rağmen fiyatları fazla gördüğünü aktaran yorgancı Murat Sülükoğlu, "Yorganı ilk önce çatıyoruz, ondan sonra tarıyoruz. ya da bayanlar elle dürüp buraya getiriyorlar. Öyle döşüyoruz, dikiyoruz. Dikme bir insanın aşağı yukarı bir gününü alıyor. Fiyat söylediğimiz zaman büyük para zannediyorlar. Yani 250-300 liraya yorgan dikiyorsun, onu çok görüyorlar. Yorganlarımızı koyun yününden yapıyoruz. Öyle tiftikten falan yorgan olmaz. Eskiden pamuktan yapılıyordu. Mesela sahil kenarlarında ve sıcak memleketlerde çoğu insan pamuk yorgan tercih ediyor çünkü serin tutuyor. Ama bizim buralarda daha çok kış olduğu için pamuk yorgan pek kullanılmıyor. Vatandaşlara yünde yatmalarını tavsiye ederim. Yatakları zaten naylon, sağlık bakımından iyi bir tercih değil. Ama yün daha sağlıklı, daha sıhhatlidir. İnsan cereyanını ve stresini alır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR