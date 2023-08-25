Yükselen alevler itfaiyeyi harekete geçirdi

DÜZCE - Düzce'de lokantanın bacasında çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay Düzce'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir lokantanın baca kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler dükkanın iç kısmından çıkan dumanlara müdahalede bulunmaya başladı. Cadde trafiğe kapatılırken, hem dükkan içinde hem de bacada söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Lokantada maddi hasar oluşurken, yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangın sebebi ile kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.