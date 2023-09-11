Bitlis'te tepelik alandan düşen Emin Demircan isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Emin Demircan'ın cenazesi otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekten düşen vatandaş hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'te tepelik alandan düşen Emin Demircan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bitlis- Tatvan çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Tepelik alana çıkan 75 yaşındaki Emin Demircan isimli vatandaş, bir anda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Emin Demircan'ın cenazesi otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.