Bolu'da sabah saatlerinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan yavru kedi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye merdiveni ile ağaçtan alınan yavru kedi, korkarak kendisini kurtaran itfaiye personeline sımsıkı tutundu.

Yüksekte mahsur kalan Kedi, itfaiyenin omzunu bırakmadı

BOLU Bolu'da sabah saatlerinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan yavru kedi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye merdiveni ile ağaçtan alınan yavru kedi, korkarak kendisini kurtaran itfaiye personeline sımsıkı tutundu.

Olay, Bolu Valiliği binasının yan sokağı olan İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaramaz yavru kedi, ağaca tırmandı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan ve ardından çıktığı yerde mahsur kalan kedi, vatandaşların dikkatini çekti. Kedinin ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye aracının üzerinde bulunan merdiven sayesinde kediyi kurtardı.

Yüksekten korkan kedi, bir süre kendisini kurtaran itfaiye personelini bırakmadı.

Oğluyla birlikte yoldan geçen Mustafa Yavuz, "Kedi ağaçta kalmış. Oğlumla beraber geçiyorduk. Çocuk merak etti. Ona bakıyoruz. İtfaiye birazdan kurtaracak" dedi.