Yüksekovalı dağcılardan örnek davranış: Çöpleri temizlediler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Kaval ve Ori şelaleleri çevresine atılan çöpleri temizledi.

Her hafta Hakkari ve ilçelerini gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Hakkari- Çukurca Karayolu üzerindeki Kaval ve Ori şelalelerini gezdi. Şelale çevresine şuursuzca atılan çöpleri temizleyen dağcılar, vatandaşlara uyarılarda bulundular. Burada bir açıklamada bulunan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübün Başkanı Suat Öztekin, "Doğa, bizim için önemlidir. Bu doğaya sahip çıkmazsak bu bizim sonumuz olur. Hakkari'de doğal mesire alanları çok ve bütün bu alanlarda genellikle bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Her hafta hem biz hem de bizimle gelen değerli katılımcılar bu hassasiyete önem veriyoruz. Tabi ki gezmek, dolaşmak, piknik yapmak her bireyin hakkıdır ama çöpleri savurmak kimsenin hakkı olamaz. Onun için duyarlı olalım ve doğamıza sahip çıkalım" dedi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise "Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri olarak bölgemizin doğal güzelliklerini korumak ve tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz ekolojik yaşam alanları bakımından zengin bir bölgedir. Bu alanlardan iki tanesi ise Kaval Şelalesi ve Ore şelalesidir. Bu alanlar şuan çöp yuvası olmuş. Buraya pikniğe gelenler, burada yiyip içip çöpünü buraya bırakıyor. Buraya her gelişimizde yedi sekiz torba çöp topluyoruz. Yazıktır. Bu alanları korumak ve doğal dengenin devamlılığını sağlamak için lütfen çöplerinizi beraberinizde götürün. Bu güzelliğe zarar vermeyelim. Buraya gelenlerin bu konuda çok hassas davranmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.