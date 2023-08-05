Yüksekova'daki Hayvan Barınağı'nda Yangın Çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangın, klinik bölümünde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak klinik bölümü kullanılamaz hale geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yüksekova- Hakkari kara yolundaki Suüstü köyü yakınında bulunan merkezdeki klinik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hayvanların zarar görmediği yangında klinik bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Yaşam