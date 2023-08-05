Yüksekova'daki Hayvan Barınağı'nda Yangın Çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangın, klinik bölümünde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak klinik bölümü kullanılamaz hale geldi.