Yüksekova'da Zafer Bayramı Yağmur Altında Kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yağmur altında kutlandı.

Yüksekova Hükümet Konağında tebrik kabulünden sonra program Yüksekova Belediyesinin önündeki Atatürk heykeline çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiirlerin okunmasının ardında günün anlam ve önemini belirten konuşma, Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zeynep Hanbay tarafından yapıldı. Kutlama programı daha sonra belediyede devam etti.

Törene, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 7. Hudut Alay Komutanı Murat Uluğ ile kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ