- Yüksekova'da yoğun kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Meteorolojinin uyarılarından sonra yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.