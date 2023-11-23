Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen yol yıllar sonra trafiğe açıldı. Yüksekova'da güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yol, sürücülerin ve yayaların daha rahat seyahat etmesi için yeniden trafiğe açıldı.

Yüksekova'da yıllardır kapalı olan yol trafiğe açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen yol yıllar sonra trafiğe açıldı.

Yüksekova'da güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yol, sürücülerin ve yayaların daha rahat seyahat etmesi için yeniden trafiğe açıldı. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "2016 yılında güvenlik sebebi ile kapatılan Cengiz Topel Caddesi Milli Egemenlik Bulvarı'ndan adliye tarafına giden İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yolun, 2023 yılında tekrar açılması kararlaştırıldı. Gerekli yol ve levha çalışması yapılarak bahse konu yer sivil araç trafiğine tekrar açılmıştır. Bu sokak üzerinde park yapılması yasak olup kurallara uymayan tüm sivil araç plakalarına hatalı park yapmaktan 436 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.