Yüksekova'da toz bulutu dağları kapladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları, yüksek dağları kapladı.

Yüksekova'da oluşan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarında etkisiyle kısa sürede Cila Dağlarını kaplarken, dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anı cep telefonlarına kaydetti.

Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şuan kaybolmuş durumda. Aslında bu durum bu sene her ay yaşandı ve hala devam ediyor. Zaten meteoroloji uyarıları da var. Artık kış geliyor ve kış mevsimi sanki bu sene çetin geçecek gibi" dediler.