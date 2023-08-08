Yüksekova'da taziye yemeği kaldırıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerinin ortak kararıyla 3 günlük taziye yemeği kaldırıldı ve taziye saatleri 13.00 ile 18.00 olarak belirlendi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ziraat Odası ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkilileriyle, mahalle muhtarları 3 günlük taziye yemeğinin kaldırılması için ilçedeki aşiretlerin büyükleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından oda başkanları ve muhtarlar adına açıklama yapan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Taziyeler, ölü sahipleri için zor ve bir o kadar da meşakkatli süreçlerdir. Aynı zamanda taziyeler, toplumları bir araya getiren, halkımızı ortak bir acıda birleştiren ve toplumsal dayanışma ruhunu yücelten manevi buluşma alanlarımızdır. Taziyelerde, yas tutan ailelerin yasına saygı duymak ve onların acısını hafifletmek, taziye boyunca onlara kolaylık sağlamak hepimizin ortak görevidir. Yürüttüğümüz çalışmada, taziyelerin cenaze sahipleri için bir eziyete dönüştürülmemesi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük." dedi.

Köylerdeki taziye kültürü ile kentteki taziye kültürünün aynı olmadığını ifade eden Çoğaç, "Son yıllarda iyice derinleşen ekonomik kriz ve mali darboğaz nedeniyle Yüksekovalı değerli halkımız, hayatın her alanında çok büyük sorunlar yaşıyor. Maalesef bu kriz öylesine bir hal aldı ki, insanların temel besin ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Bizler kentin meslek odaları olarak bu konuda çok fazla şikayet ve talep alıyoruz. Bu taleplerin başında da 3 gün süren taziyelerimizde verilen yemek meselesidir. Gelenek ve göreneklerimiz içinde taziye yemeğinin verilmesi şartı hiçbir zaman mecburi olmamıştır. Bu tamamen taziye sahiplerinin uzak yollardan ve şehirlerden gelenlere verdiği bir ikramdır. Elbette ki, bunun hayrı da vardır. Ama ekonomik krizin bu denli sert ve derin olduğu bir dönemde, nüfusunun çok büyük kısmı işsiz ve yoksul olan Yüksekova'da taziye 3 gün olması ve bu sürede taziye yemeğinin verilmesi, taziye sahibinin yasını insana yarışır bir şekilde yaşayamamasına neden olmaktadır. Birçok taziye sahibi, aradan geçen uzun bir zamana rağmen taziye yemeklerinin borçlarını ödemeye çalışıyor. Çoğu zaman da bu borç ödenemediği için birbirine kırılan ve karşı karşıya gelen esnafımız ve insanlarımız oluyor. Uzak yoldan ve şehir dışından gelen misafirler için her zaman bir alternatif oluşturulmaktadır. Şehir dışından gelenlerin sayısının ne kadar olduğu, yemeği, konuklaması ve dinleneceği bir ortamın oluşturulması toplumun ortak ödevidir. Bu konuda zaten kimsenin bir engel oluşturması mümkün değildir. Daha önce de olduğu gibi bundan sonra bu konuda bir sorun yaşanmayacaktır. Bütün bu nedenlerle bizler Yüksekova'nın ortak paydaşları olarak taziyelerde yemek verilmesinin kaldırılmasının taziye sahipleri ve toplumun ortak iyiliği açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Bununla beraber, taziyelerin saat 13.00'da başlayıp 18.00'da bitmesi de aldığımız bir diğer ortak karardır. Bu fikirler, görüştüğümüz bütün kesimlerin ve kişilerin ortak fikridir ve öneri mahiyetindedir. Bu önerimiz, gelenek ve göreneklerimize hiçbir şekilde zarar vermediği gibi, tam aksine kültürel değerlerimizin taşıyıcısı olan halkımızın korunmasını gaye edinmektedir." diye konuştu. - HAKKARİ