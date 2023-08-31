Yüksekova'da sel felaketi: Bir vatandaş telef olan atın başından ayrılamadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köycük köyünde öğlen saatlerinde bastıran sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu köyün tümü zarar görürken, bir vatandaş ise selde telef olan atının başında saatlerce ayrılmadı.

Aylardır ilçede sıcak hava hakimliğini korurken, bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük köyünde başlayan yoğun sağanak yağış sel felaketine neden olurken, köyde birçok ev, ahır, bahçe, yol ve 2 bin bağ ot zarar gördü. Sel sularına kapılan atlardan bir tanesi telef olurken, bir tanesi ise sulara kapılarak kayboldu.

Olayın yaşanması üzeri bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, yaşanan sel felaketini yerinde inceleyerek köy hakkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Haberi duyar duymaz bölgeye intikal ettiklerini belirten Perviz Geçirgen, "Bugün Köycük köyündeyiz. Öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele döndü, köyün birçok yeri zarar gördü. Haberi duyar duymaz ekibimizle gelip incelemelerde bulunduk. Özellikle çiftçilerimizin zarar gören alanlarını inceledik. Sulak alanlarda özellikle zarar oluştu. Ahırlar, ağaçlar, bağ bahçe ve 2 bin bağ ot zarar gördü. İki vatandaşımıza ait iki at sele kapılıp biri telef olurken biri de kaybolmuş. İnşallah bir daha bu gibi durumlar yaşamayız. Çiftçilerimizin zararını tespit edip gerekli yerlere ulaştıracağız. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olacağız. Buradan tüm köy halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Büyük zarar gördüklerini belirten çiftçi İzzettin Kırmızıtaş ise "Saat 12.00 sıralarında köyün üstündeki yüksek yaylada aniden yağmur bastırdı. Ondan sonra zaten sel oldu. Şiddetini siz de görüyorsunuz. Her yer balçık içindedir. Sele kapılan iki atımızdan biri telef oldu biri de kayboldu. 2 bin bağ otumuz sele kapıldı. Yetkililerden zarar gören köylülerimize yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketinde telef olan atının başında saatlerce bekleyen vatandaş ise görenleri üzüntüye boğdu.