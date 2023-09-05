Yüksekova'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak akşam saatlerinde yeniden başlayan yangın, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında 6 bin bağ ot kül oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot yığınlarında çıkan ve ekiplerin kontrol altına aldığı yangın, akşam saatlerinde yeniden başladı. Alevler, iş makinalarının kumlu müdahalesi ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde Cahit Keği isimli vatandaşa ait ot yığınında yangın çıktı. Köy sakinlerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım talep edildi. Ekiplerin, kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ot yığınları akşam saatlerinde tekrar alev almaya başlamasıyla bölgeye tekrar itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Bir yandan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bir yandan da iş makineleri alevlerin üzerine kum döktü. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken 6 bin bağ ot kül oldu. - HAKKARİ