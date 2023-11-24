- Yüksekova'da Öğretmenler Günü mesaisi

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova'daki esnaflar, Öğretmenler Günü nedeniyle hediyelik eşya yetiştirmek için akşam saatlerinde mesaiye başladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü için hediyelik eşya satan esnaf, akşam mesaisi yaptı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan esnaf, Öğretmenler Günü nedeniyle aldığı siparişleri yetiştirmek için yoğun çalışma yaptı. Öğretmenler Günü nedeniyle akşam mesaisinde olduklarını belirten Rıdvan Turun, "Öğretmenler Günü'ne saatler kala bizde hediyeleri yetiştirmek için akşam mesaine devam ediyoruz. 3 kişi olarak şu an burada farklı işlemler yapıyoruz. Şu an kupa bardak, kalem ve diğer farklı ürünlere baskı yapıyoruz. İnşallah hepsi yetişecek. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz" dedi.